Cofundador de I Productions Events y de Made in Italy Ibiza, Rossano Lucidi presenta esta noche Flower Power Ferragosto y asegura que a italianos y españoles les une «el Mediterráneo, que es mucho más que un mar, una manera de entender, vivir y crear»

¿Cómo comenzó su carrera como productor de eventos musicales?

Mi carrera empezó en los años 90 en Italia, donde organizamos nuestras primeras fiestas. La escena dance durante esa época era muy vibrante. Unos años después, concretamente en 1994, nos mudamos a vivir a Ibiza y fundamos la marca Made in Italy Ibiza. Este verano celebramos nuestro 25 aniversario como promotores de fiestas y eventos musicales.

¿Qué le trajo a la isla?

La música y su creatividad original. Ibiza era el lugar donde cualquier persona que amase la música y estuviese en la industria del entretenimiento musical debía de estar. La isla era y es para mí plena inspiración. El mejor lugar del mundo para vivir y crear.

Este año se celebran los 25 años de Made in Italy Ibiza, la eterna unión entre Ibiza e Italia, ¿qué une tanto a los ciudadanos de los dos lugares?

Nos une el Mediterráneo, que es mucho más que un mar; es una forma de entender, sentir y vivir.

¿Con qué motivo decidió crear esta mítica fiesta?

El house era la música del momento. Quisimos traer a Ibiza a los dj que marcaban el ritmo en los años 90. Artistas como dj Ralf, Claudio Cocculuto, Francesco Farfa, David Morales, Frankie Knukcles, Roger Sánchez… Con ellos celebramos nuestras primeras fiestas bajo la marca Made in Italy, primero en Italia y después aquí.

¿Cuál ha sido su evolución?

La marca Made in Italy Ibiza es indisociable de la escena clubbing de Ibiza. Desde 1994, sus fiestas han dado la vuelta al globo, definiendo una manera de vivir la noche y la música de baile. Con la alegría como premisa y el house como hilo conductor, Made in Italy Ibiza simboliza la esencia hedonista, elegante y vibrante de la isla de la libertad y la música. Desde nuestras primeras producciones en Pacha y Amnesia en la década de los 90 y del 2000, pasando por las incontables fiestas en los mejores clubs del mundo con los mejores artistas del momento, Made in Italy Ibiza es sinónimo de diversión y glamour.

La isla ha dado numerosos giros en los últimos años. El año pasado desde I Productions Events, la productora de la que es socio, se arriesgaron con Vibra! en Amnesia, una fiesta de ritmos latinos que fue todo un éxito, ¿qué novedades incorpora Brutal Ibiza?

Vibra! fue la primera fiesta dedicada a la latin urban music que incorporó semanalmente actuaciones de artistas del género en vivo en una discoteca de la isla. Recibimos críticas, ya que este género no se concebía como un estilo musical paraIbiza. Sin embargo, un año después, este verano todos los clubs importantes de la isla tienen una noche dedicada al género, lo que corrobora mi visión de que Ibiza es una isla permeable y en continúa evolución. La latin urban music es la música comercial que escuchan los jóvenes y Ibiza, una isla joven por naturaleza, no podía quedar al margen de este movimiento. Brutal Ibiza es una producción de nuestra promotora de eventos I Productions Events para Privilege Ibiza donde solo y exclusivamente suenan sonidos latinos: reguetón, trap, dancehall, latin clubbing music… Es un concepto, musicalmente hablando, más puro.

¿Cómo está acogiendo la isla esta nueva fiesta latina?

Muy bien. El line up es novedoso y abarca un espectro amplio de sonidos latinos. La producción audiovisual que hemos diseñado para el gran escenario de Privilege es impactante y hemos contado con invitados de lujo como Maluma, que actuó por primera en Ibiza. Además, hemos querido que sea una fiesta a la que cualquier persona que le guste la música latina pueda ir, con entradas a precios asequibles. Brutal Ibiza es este verano 2019 la fiesta estrella del sábado en Ibiza para los seguidores de este estilo musical, que ofrece numerosos subestilos.

Después de tantos años en la esfera nocturna de la isla, ¿cree que estos nuevos estilos musicales son el futuro de las fiestas ibicencas?

Más que el futuro diría que se trata del estilo musical que sigue la nueva generación que empieza a salir y que quiere escuchar cuando va a las discotecas, tanto los jóvenes que viven en Ibiza como los que vienen de vacaciones. Resulta una obviedad decir a estas alturas que es un género que mueve masas globalmente. Ibiza siempre se ha caracterizado por incorporar las últimas modas y tendencias, no podía quedar fuera de la latin urban music.

Por otro lado está Flower Power, ¿cómo definiría su colaboración con la fiesta?

Con Flower Power Pacha Ibiza empezamos a colaborar en el año 2011. Pacha nos encargó la dirección artística de la fiesta, con el reto de convertirla en una fiesta semanal y poner en marcha el tour, algo que en muy poco tiempo conseguimos. Durante ocho años estuvimos al frente de la dirección artística, la promoción y el tour de Flower Power, asumiendo la tarea este verano de nuevo, tras la pausa del año pasado, de devolverle a la fiesta su estatus como una de las grandes noches de Ibiza.

¿Qué les llevó a dejar su producción durante el pasado año y por qué decidieron volver?

Fue un año de transición en el que Pacha afrontó cambios. Los grandes resultados ofrecidos por nuestro equipo durante ocho temporadas entre 2010 y 2017, tanto en el plano artístico como el financiero, de visibilidad y posicionamiento internacional de la marca, nos trajeron de vuelta.

¿Qué novedades incorpora este año? ¿Es difícil añadirlas respetando la esencia de la emblemática fiesta?

Nuestro regreso a la dirección artística de Flower Power by Pacha ha traído muchas novedades. La decoración y el espectáculo son completamente nuevos y ha cambiado el dj residente, que es Joan Ribas. Los 60 son un universo repleto de recursos que, bajo una acertada dirección artística, permite innovar continuamente, sin perder la esencia de la fiesta. Volver a las raíces de Flower Power by Pacha, con un enfoque divertido y original, era el reto, que hemos conseguido.

Hoy se celebra la sesión especial de Flower Power Ferragosto, ¿qué le espera al público en esta fiesta?

Ferragosto es una festividad cargada de significado en Italia que en Made in Italy Ibiza siempre nos ha gustado celebrar de una forma especial. Este año, por segunda vez, celebraremos Ferragosto en Flower Power Pacha. Será una sesión diferente y muy, muy divertida. Ferragosto es una de las enseñas de los 25 años de Made in Italy Ibiza.

¿Qué otros proyectos musicales tiene dentro y fuera de la isla?

Estamos celebrando el 25 aniversario de Made in Italy con una residencia mensual en Blue Marlin Ibiza, un sábado al mes, en la que proponemos un viaje musical con los dj que han hecho bailar a los habitantes de la isla durante estos 25 años, como David Morales, Roger Sánchez, dj Sneak, Buschwacka! y Smokin Jo. Estos dos últimos son los invitados de la sesión de agosto, que celebramos este sábado. Además de Trascendance, Flower Power by Pacha y Brutal Ibiza, hemos realizado la dirección artística de algunas de las fiestas privadas más increíbles que se han celebrado en la isla este verano y estamos trabajando en un festival para el mes de octubre aquí en la isla.

Son muchos años en el mundo de la noche, hay quien lo lleva bien y hay quien acaba agotándose. ¿Ha pensado alguna vez en dejarlo y dedicarse a otra cosa?

Nunca, organizar fiestas y ver cómo la gente se divierte es lo que más me gusta del mundo. Al contrario, mi ilusión crece cada año.

